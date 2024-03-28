В Московском планетарии прокомментировали предстоящее полное солнечное затмение
- Gettyimages.ru
- © Pitris
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на научного директора планетария Фаину Рублёву.
Как отметила специалист, полная фаза затмения будет наблюдаться в США, Канаде, Мексике, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах.
Жители столичного региона увидят полное затмение ещё нескоро.
«Это 16 октября 2126 года. До указанного момента полных затмений на территории столицы и области мы не увидим», — заявила Рублёва.
Ранее сообщалось, что жители Пермского края смогут увидеть комету Понса — Брукса в апреле.