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В Московском планетарии прокомментировали предстоящее полное солнечное затмение

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В Московском планетарии рассказали, где можно будет наблюдать предстоящее полное солнечное затмение 8 апреля.
В Московском планетарии прокомментировали предстоящее полное солнечное затмение
  • Gettyimages.ru
  • © Pitris

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на научного директора планетария Фаину Рублёву.

Как отметила специалист, полная фаза затмения будет наблюдаться в США, Канаде, Мексике, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах.

Жители столичного региона увидят полное затмение ещё нескоро.

«Это 16 октября 2126 года. До указанного момента полных затмений на территории столицы и области мы не увидим», — заявила Рублёва.

Ранее сообщалось, что жители Пермского края смогут увидеть комету Понса — Брукса в апреле.

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