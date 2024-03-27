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Жители Пермского края смогут увидеть комету Понса — Брукса в апреле

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Жители Пермского края смогут понаблюдать за кометой Понса — Брукса в апреле.
Жители Пермского края смогут увидеть комету Понса — Брукса в апреле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Пермский планетарий.

«Комета принадлежит к типу Галлея с периодом обращения 71 год. В Пермском крае наилучшая видимость ожидается 10 апреля в 21:40. Проход перигелия состоится 21 апреля, при максимальном приближении к Земле на расстоянии 1,55 а. е. (232 миллиона км)», — заявили в планетарии.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала в беседе с RT о кометах, которые можно будет увидеть в 2024 году.

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