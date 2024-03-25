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Учёный — об объекте над Хабаровском: это точно не комета Понса — Брукса

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов в беседе с RT отметил, что заснятый на видео неопознанный объект над Хабаровском мог быть отработанной ступенью ракеты.
Учёный — об объекте над Хабаровском: это точно не комета Понса — Брукса
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Horowitz

«Во-первых, это точно не комета Понса — Брукса, о которой пишут. Потому что расстояние там, точно не знаю, но десятки миллионов километров. Тут два возможных варианта. Первый — это отработанная ступень какой-нибудь ракеты. Надо проверить, были ли спуски в этот день или накануне. Потому что обычно отработанные ступени быстро влетают в атмосферу и сгорают», — рассказал собеседник RT.

По его словам, на видео могло быть заснято такое явление, как «болид».

«То есть астероид, влетающий в атмосферу, и на этой скорости сгорает. То есть либо это отработанная ступень, либо это действительно какое-то сгорающее естественное тело. Причём не очень больших размеров — 20—30 метров», — заключил Железнов.

Ранее жители Дальнего Востока засняли на видео неопознанный объект, который можно было наблюдать в небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.

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