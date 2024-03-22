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Воробьёв прокомментировал присвоение Серпухову статуса наукограда

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал присвоение Серпухову статуса наукограда.
Воробьёв прокомментировал присвоение Серпухову статуса наукограда
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«По решению президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей. А статус самого крупного в стране наукограда откроет ещё больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета», — сказал Воробьёв.

В Серпухове расположен научно-производственный комплекс, в состав которого входят 50 предприятий и учреждений.

Ранее сообщалось, что в Московской области научными исследованиями занимаются более 40 тыс. человек. В том числе 16 тыс. молодых учёных.

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