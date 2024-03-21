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Космонавт Новицкий перед полётом на МКС заявил, что станция не устарела

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Космонавт «Роскосмоса», командир корабля «Союз МС-25» Олег Новицкий в преддверии запуска на МКС 21 марта заверил, что сегменты Международной космической станции находятся в рабочем состоянии.
Космонавт Новицкий перед полётом на МКС заявил, что станция не устарела
  • РИА Новости

«Они обеспечивают выполнение всей программы полётов, безопасность экипажей и позволяют объединить общие усилия людей в научной работе, технической в очень маленьком объёме. И чтобы сменить её на более современную станцию, нужно какое-то время и какой-то более плавный переход», — сказал космонавт в ответ на вопрос телеканала «Звезда».

По его словам, Международная космическая станция будет служить ещё долго.

В состав экипажа, который отправится на орбиту, помимо Олега Новицкого, вошли первая белорусская участница Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС).

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