Роскосмос: ракету «Ангара» для пуска в апреле собрали на космодроме Восточный
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Об этом информирует «Роскосмос».
Отмечается, что специалисты состыковали космическую головную часть в составе разгонного блока «Орион» и испытательной полезной нагрузки с «пакетом» из трёх ступеней ракеты-носителя «Ангара-А5».
В данный момент проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс.
Ранее сообщалось, что первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный пройдёт в период с 6 по 10 апреля.