Роскосмос: ракету «Ангара» для пуска в апреле собрали на космодроме Восточный

Специалисты собрали ракету тяжёлого класса «Ангара-А5» для первого старта этого носителя с космодрома Восточный.

Об этом информирует «Роскосмос».

Отмечается, что специалисты состыковали космическую головную часть в составе разгонного блока «Орион» и испытательной полезной нагрузки с «пакетом» из трёх ступеней ракеты-носителя «Ангара-А5».

В данный момент проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс.

Ранее сообщалось, что первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный пройдёт в период с 6 по 10 апреля.