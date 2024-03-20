RT в Telegram
Подпишись

Роскосмос: ракету «Ангара» для пуска в апреле собрали на космодроме Восточный

Короткая ссылка
Специалисты собрали ракету тяжёлого класса «Ангара-А5» для первого старта этого носителя с космодрома Восточный.
Роскосмос: ракету «Ангара» для пуска в апреле собрали на космодроме Восточный
  • © Роскосмос

Об этом информирует «Роскосмос».

Отмечается, что специалисты состыковали космическую головную часть в составе разгонного блока «Орион» и испытательной полезной нагрузки с «пакетом» из трёх ступеней ракеты-носителя «Ангара-А5».

В данный момент проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс.

Ранее сообщалось, что первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный пройдёт в период с 6 по 10 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить