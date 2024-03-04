RT в Telegram
Подпишись

Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится с 6 по 10 апреля

Короткая ссылка
Первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный пройдёт в период с 6 по 10 апреля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», по предварительным данным, поставлен на 6—10 апреля.

Также уточняется, что в мае ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на одной ракете «Союз-2».

29 февраля ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2—4 и 18 попутными спутниками российского и иностранного производства стартовала с космодрома Восточный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить