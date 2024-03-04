Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится с 6 по 10 апреля

Первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный пройдёт в период с 6 по 10 апреля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», по предварительным данным, поставлен на 6—10 апреля.

Также уточняется, что в мае ожидается запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на одной ракете «Союз-2».

29 февраля ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2—4 и 18 попутными спутниками российского и иностранного производства стартовала с космодрома Восточный.