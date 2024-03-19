В Институте ядерной физики СО РАН рассказали о совместных проектах с ЦЕРН

В пресс-службе Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН рассказали RT о совместных проектах и работе с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

«У ИЯФ существуют давние и плодотворные связи с Европейским центром ядерных исследований. В частности, наш институт принимает активное участие в создании самого амбициозного проекта физики высоких энергий современности — Большого адронного коллайдера (LHC)», — рассказали там.

Кроме того, по словам экспертов, выполнен цикл исследований по влиянию синхротронного излучения пучков на величину давления остаточного газа в вакуумной камере, найдены решения, обеспечивающие получение высокого вакуума.

«Разработано и создано более 6 км магнитовакуумной системы каналов транспортировки пучков и промежутков коллайдеров. Качество изготовления, сборки и установки магнитов позволило провести пучок по каналу транспортировки длиной 2,5 км с первого «выстрела», не используя корректирующие элементы. ИЯФ разработал и изготовил элементы вакуумной системы LHC, сверхпроводящие тоководы и токопроводы, систему защиты питания магнитных элементов и так далее», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что физики института внесли существенный вклад в создание детектора ATLAS для экспериментов на коллайдере LHC, а также непосредственно участвовали в экспериментах по обнаружению бозона Хиггса (2012 год).

«Был предложен вариант калориметра на основе жидкого аргона. В Новосибирске было разработано и изготовлено большое количество оборудования для калориметров на жидком аргоне, мюонной системы и сверхпроводящих магнитов детектора ATLAS. Кроме LHC, ИЯФ связан и с другими проектами ЦЕРН, такими как LHCb, CLIC, новый инжекционный линейный ускоритель и др. Для накопительного кольца LEIR ИЯФ разработал, изготовил и успешно запустил систему электронного охлаждения, позволяющую существенно увеличить интенсивность и уменьшить эмиттанс ионного пучка», — заключили в организации.

Ранее в Институте ядерной физики СО Российской академии наук заявили, что приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией негативно повлияет на научные исследования обеих сторон.