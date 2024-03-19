В РАН назвали решение ЦЕРН отказаться от работы с Россией политическим

В Институте ядерной физики СО Российской академии наук заявили, что приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией негативно повлияет на научные исследования обеих сторон.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение RT.

В РАН решение ЦЕРН также назвали политическим.

«В настоящее время идёт процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран — участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается», — уточнили в пресс-службе.

В ЦЕРН ранее заявили, что с 30 ноября прекратят сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.

В марте ЦЕРН приостановила участие в ней России в статусе наблюдателя из-за специальной военной операции.

В июне совет ЦЕРН принял решение не продлевать после 2024 года соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией.