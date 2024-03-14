Путин поручил властям разобраться с созданием энергетической установки в космосе

Российский лидер Владимир Путин поручил властям разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе.

Он обратился к вице-премьеру Денису Мантурову и отметил, что необходимо вовремя финансировать работу в космосе.

Также глава государства, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову, призвал определить приоритеты, поскольку есть вопросы, которые требуют отдельного внимания.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» совместно с КНР может в 2033—2035 годах поставить на Луну ядерную энергоустановку.