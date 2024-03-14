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Путин поручил властям разобраться с созданием энергетической установки в космосе

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Российский лидер Владимир Путин поручил властям разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе.
Путин поручил властям разобраться с созданием энергетической установки в космосе
  • РИА Новости

Он обратился к вице-премьеру Денису Мантурову и отметил, что необходимо вовремя финансировать работу в космосе.

Также глава государства, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову, призвал определить приоритеты, поскольку есть вопросы, которые требуют отдельного внимания.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» совместно с КНР может в 2033—2035 годах поставить на Луну ядерную энергоустановку.

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