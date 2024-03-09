Геофизик Коломин прокомментировал ночную вспышку на Солнце

Заместитель директора Института прикладной геофизики имени Фёдорова Вадим Коломин прокомментировал ночную вспышку на Солнце.

«Дело в том, что вопрос, сильная или слабая вспышка, это не самый главный фактор, который для нас, землян, важен. Она считается сильной, но не экстрасильной. Из пяти градаций — это четвёртый уровень», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, вспышка пойдёт не в сторону Земли, поэтому её геоэффективность очень низкая.

«Таких вспышек происходит достаточно много на Солнце», — заключил он.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман подчеркнула в беседе с RT, что из крупных метеорных потоков лучшим для наблюдений будут Персеиды в середине августа 2024-го.