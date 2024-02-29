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Ракету «Союз-2.1б» с «Метеор-М» на космодроме Восточный допустили к заправке

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Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1б» с метеоспутником «Метеор-М» №2-4, 17 российскими малыми аппаратами и одним иранским.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Союз-2.1б» допущен к заправке!» — говорится в публикации.

Ранее на космодроме Восточный установили ракету «Союз-2.1б» с аппаратом «Метеор-М».

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