Ракету «Союз-2.1б» с «Метеор-М» на космодроме Восточный допустили к заправке

Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1б» с метеоспутником «Метеор-М» №2-4, 17 российскими малыми аппаратами и одним иранским.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса». «Союз-2.1б» допущен к заправке!» — говорится в публикации. Ранее на космодроме Восточный установили ракету «Союз-2.1б» с аппаратом «Метеор-М».