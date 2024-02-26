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На космодроме Восточный установили ракету «Союз-2.1б» с аппаратом «Метеор-М»

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Ракету «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М» и 18 спутниками установили на космодроме Восточный.

Об этом сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что 26 февраля ракету космического назначения «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» №2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками транспортировали на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный.

После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации продолжили её подготовку к пуску.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует запустить в 2024 году более 40 ракет в космос.

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