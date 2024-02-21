«Росатом»: в России создан 20-кубитный квантовый компьютер

В России создан 20-кубитный квантовый компьютер — на четыре кубита больше, чем представленный в 2023 году самый мощный в стране. Теперь в планах создание 50-кубитного компьютера, рассказал сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора «Росатома» Руслан Юнусов, являющийся одним из создателей отечественного квантового компьютера.

Как напоминает ТАСС, в 2023 году президенту Владимиру Путину показали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчёта молекулы.

«В рамках дорожной карты по квантовым вычислениям мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе. Также у нас есть 25-кубитный компьютер на атомной платформе. У нас есть планы от 50 до 100 кубитов. До конца этого года должны успеть 50 сделать», — рассказал Юнусов в интервью агентству.

О планах запустить проект по созданию российского квантового компьютера «Росатом» сообщил в ноябре 2019 года. Проект, рассчитанный на срок до 2024 года, планировалось выполнить в рамках соглашения между госкорпорацией и кабмином по развитию сферы квантовых вычислений.