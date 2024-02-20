Маск: человек с имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью мыслью
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- © Leon Neal
Его слова приводит агентство Reuters.
Как рассказал Маск, пациент полностью восстановился после процедуры вживления чипа.
«Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — сказал он.
Ранее Илон Маск сообщил, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink.
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.