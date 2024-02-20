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Маск: человек с имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью мыслью

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли.
Маск: человек с имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью мыслью
  • AP
  • © Leon Neal

Его слова приводит агентство Reuters.

Как рассказал Маск, пациент полностью восстановился после процедуры вживления чипа.

«Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — сказал он.

Ранее Илон Маск сообщил, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.

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