Маск: человек с имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью мыслью

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли.

Его слова приводит агентство Reuters.

Как рассказал Маск, пациент полностью восстановился после процедуры вживления чипа.

«Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — сказал он.

Ранее Илон Маск сообщил, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.