Компания SpaceX планирует вывести с орбиты 100 старых спутников Starlink
- РИА Новости
Об этом информирует портал SpaceNews.
Уточняется, что с орбиты выведут космические аппараты ранних версий, у которых есть некоторые дефекты и которые могут привести к невозможности маневрирования спутников на орбите.
Как рассказали в компании, указанные аппараты начнут постепенное снижение своей орбиты в течение шести месяцев.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX будет сотрудничать с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать её услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки.