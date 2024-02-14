Компания SpaceX планирует вывести с орбиты 100 старых спутников Starlink

Компания SpaceX планирует вывести с орбиты около 100 старых спутников Starlink из-за их потенциального дефекта.

Об этом информирует портал SpaceNews.

Уточняется, что с орбиты выведут космические аппараты ранних версий, у которых есть некоторые дефекты и которые могут привести к невозможности маневрирования спутников на орбите.

Как рассказали в компании, указанные аппараты начнут постепенное снижение своей орбиты в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX будет сотрудничать с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать её услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки.