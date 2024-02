Обнаруженная в Балтийском море стена оказалась частью охотничьих сооружений

Обнаруженная в 2021 году на дне Балтийского моря древняя стена оказалась частью охотничьих сооружений, заявила международная команда учёных, в состав которой вошли представители европейских университетов.

Свои выводы учёные опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Впервые стену, которая расположена на глубине 21 м, обнаружили в 2021 году исследователи и студенты Кильского университета (Германия) в ходе геофизических исследований на морском дне Мекленбургского залива Балтики.

Отмечается, что стена на дне моря протягивается на 1 км и состоит из 1670 камней. Учёные начали исследование, чтобы определить происхождение обнаруженной стены.

В ходе исследования учёные пришли к выводу, что стену, скорее всего, построили общины каменного века для охоты на оленей более 10 тыс. лет назад.

Ранее старший преподаватель кафедры всеобщей истории ФГСН РУДН, кандидат исторических наук Наталья Панасюк в интервью RT рассказала о древнем расселении славян и культуре дославянских народов.

