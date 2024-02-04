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Индия отправит в космос робота-астронавта в третьем квартале 2024 года

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Человекоподобного робота по имени Vyommitra намерена отправить в космос Индия в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил государственный министр Джитендра Сингх, курирующий в правительстве страны атомную и космическую отрасли.
Индия отправит в космос робота-астронавта в третьем квартале 2024 года
  • AP

По его словам, задачей робота-астронавта станет тестирование функционирования систем жизнеобеспечения космического корабля «Гаганьян» перед тем, как на орбиту смогут отправиться люди.

«Беспилотная миссия Vyommitra запланирована на третий квартал этого года», — цитирует госминистра ТАСС.

В конце декабря глава Организации космических исследований Индии Шридхара Соманатх сообщил о планах вывести 50 спутников на орбиту Земли к 2028 году.

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