Индия отправит в космос робота-астронавта в третьем квартале 2024 года
- AP
По его словам, задачей робота-астронавта станет тестирование функционирования систем жизнеобеспечения космического корабля «Гаганьян» перед тем, как на орбиту смогут отправиться люди.
«Беспилотная миссия Vyommitra запланирована на третий квартал этого года», — цитирует госминистра ТАСС.
В конце декабря глава Организации космических исследований Индии Шридхара Соманатх сообщил о планах вывести 50 спутников на орбиту Земли к 2028 году.