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SpaceX : отстыковка Crew Dragon с экипажем от МКС состоится не ранее 6 февраля

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Отстыковка от МКС космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем состоится не раньше 6 февраля.
SpaceX : отстыковка Crew Dragon с экипажем от МКС состоится не ранее 6 февраля
  • © AP Photo/Terry Renna

Об этом компания SpaceX сообщает в X.

«Погода у побережья Флориды остаётся неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю», — сказано в заявлении.

Уточняется, что отстыковка корабля состоится не ранее вторника, 6 февраля.

19 января ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблём Crew Dragon для доставки на МКС миссии Ax-3 с экипажем из четырёх человек.

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