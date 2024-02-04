SpaceX : отстыковка Crew Dragon с экипажем от МКС состоится не ранее 6 февраля
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Об этом компания SpaceX сообщает в X.
«Погода у побережья Флориды остаётся неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю», — сказано в заявлении.
Уточняется, что отстыковка корабля состоится не ранее вторника, 6 февраля.
19 января ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблём Crew Dragon для доставки на МКС миссии Ax-3 с экипажем из четырёх человек.