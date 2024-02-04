SpaceX : отстыковка Crew Dragon с экипажем от МКС состоится не ранее 6 февраля

Отстыковка от МКС космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем состоится не раньше 6 февраля.

Об этом компания SpaceX сообщает в X.

«Погода у побережья Флориды остаётся неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю», — сказано в заявлении.

Уточняется, что отстыковка корабля состоится не ранее вторника, 6 февраля.

19 января ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблём Crew Dragon для доставки на МКС миссии Ax-3 с экипажем из четырёх человек.