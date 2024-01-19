Пилотируемый корабль Crew Dragon с туристами стартовал к МКС
Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.
Отмечается, что в состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции Маркус Вандт, а также гражданин Турции, военный пилот Альпер Гезеравчи.
Руководит экипажем бывший астронавт NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.
Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink.
Также сообщалось, что программа перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года.