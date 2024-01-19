Пилотируемый корабль Crew Dragon с туристами стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблём Crew Dragon, который должен доставить на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырёх человек.

Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX. Отмечается, что в состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции Маркус Вандт, а также гражданин Турции, военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит экипажем бывший астронавт NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия. Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink. Также сообщалось, что программа перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года.