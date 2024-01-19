RT в Telegram
Подпишись

Пилотируемый корабль Crew Dragon с туристами стартовал к МКС

Короткая ссылка
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблём Crew Dragon, который должен доставить на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырёх человек.

Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.

Отмечается, что в состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции Маркус Вандт, а также гражданин Турции, военный пилот Альпер Гезеравчи.

Руководит экипажем бывший астронавт NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink.

Также сообщалось, что программа перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить