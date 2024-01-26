Исследователи из ФРГ заметили на Луне валуны со странными магнитными свойствами
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Об этом говорится на сайте Мюнстерского университета (Германия).
Отмечается, что странные магнитные свойства валунов заключаются в том, что они отражают свет не таким образом, как другие аналогичные объекты на поверхности Луны.
«Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограниченные, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра», — рассказал учёный Оттавиано Рюш.
Уточняется, что учёные исследовали результаты анализа изображений лунных пород, проведённого при помощи искусственного интеллекта.
В мае 2022 года учёные из Университета Флориды рассказали о результатах экспериментов по использованию лунного грунта — реголита — в качестве субстрата для выращивания растений.