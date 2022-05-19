Учёные из США рассказали об опыте по выращиванию растений в лунном грунте

Короткая ссылка
Учёные из Университета Флориды рассказали о результатах экспериментов по использованию лунного грунта — реголита — в качестве субстрата для выращивания растений.
Учёные из США рассказали об опыте по выращиванию растений в лунном грунте
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Москва 24», проросли почти все семена резуховидки.

Однако через несколько дней выяснилось, что ростки ведут себя непредсказуемо. Так, некоторые из них росли гораздо медленнее положенного, другие оказались меньше по размерам.

Оказалось, что это зависит от свойств лунного грунта, доставленного с разных участков Луны.

В целом эксперимент подтвердил, что реголит можно использовать в качестве субстрата для гидропонного выращивания растений. В теории это означает, что возможные лунные базы смогут обеспечивать колонистов пищей.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить