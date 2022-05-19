Учёные из США рассказали об опыте по выращиванию растений в лунном грунте

Учёные из Университета Флориды рассказали о результатах экспериментов по использованию лунного грунта — реголита — в качестве субстрата для выращивания растений.

Как пишет «Москва 24», проросли почти все семена резуховидки.

Однако через несколько дней выяснилось, что ростки ведут себя непредсказуемо. Так, некоторые из них росли гораздо медленнее положенного, другие оказались меньше по размерам.

Оказалось, что это зависит от свойств лунного грунта, доставленного с разных участков Луны.

В целом эксперимент подтвердил, что реголит можно использовать в качестве субстрата для гидропонного выращивания растений. В теории это означает, что возможные лунные базы смогут обеспечивать колонистов пищей.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект.