RT в Telegram
Подпишись

В МИФИ разработали материал для очистки от радиоактивных отходов

Короткая ссылка
Новый абсорбент для очистки жидких радиоактивных отходов создали учёные Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) в составе международного научного коллектива.
В МИФИ разработали материал для очистки от радиоактивных отходов
  • Gettyimages.ru
  • © wellphoto

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МИФИ.

«На сегодняшний день один из основных способов очистки таких отходов — применение фильтров, способных поглощать радиоактивные компоненты. При этом для каждого загрязнителя нужно подбирать специальный, нацеленный на него абсорбент», — сказал один из разработчиков нового фильтра, профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин.

Новый сорбент создан на основе хитозана — вещества, выделяемого из панцирей моллюсков, ракообразных, насекомых, пауков, и метакаолина — продукта переработки белой глины. Также в него вошёл марокканский горючий сланец.

Учёным удалось достичь коэффициента поглощения уранила, сопоставимого с эффективностью других используемых для очищения ураносодержащего соединения, растворённого в отходах.

Ранее сообщалось, что в Москве молодым учёным вручат правительственные премии в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить