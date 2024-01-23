В МИФИ разработали материал для очистки от радиоактивных отходов
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МИФИ.
«На сегодняшний день один из основных способов очистки таких отходов — применение фильтров, способных поглощать радиоактивные компоненты. При этом для каждого загрязнителя нужно подбирать специальный, нацеленный на него абсорбент», — сказал один из разработчиков нового фильтра, профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин.
Новый сорбент создан на основе хитозана — вещества, выделяемого из панцирей моллюсков, ракообразных, насекомых, пауков, и метакаолина — продукта переработки белой глины. Также в него вошёл марокканский горючий сланец.
Учёным удалось достичь коэффициента поглощения уранила, сопоставимого с эффективностью других используемых для очищения ураносодержащего соединения, растворённого в отходах.
Ранее сообщалось, что в Москве молодым учёным вручат правительственные премии в феврале.