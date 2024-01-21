The Guardian: учёные обнаружили новые вирусы в вечной мерзлоте

Учёные нашли в вечной мерзлоте древние сибирские вирусы, которых может высвободить глобальное потепление.

Об этом информирует Guardian.

В материале сказано, что штаммы этих микробов Мафусаила или «вирусов-зомби» уже были выделены учёными.

Исследователи опасаются, что инфекция из прошлого может спровоцировать новую эпидемию мирового масштаба.

Отмечается, что они начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять ранние случаи заболеваний, которые вызывают древние микроорганизмы.

При этом учёные сообщили, что не знают точно, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но есть риск того, что из-за глобального потепления они высвободятся и вызовут, к примеру, древнюю форму полиомиелита.