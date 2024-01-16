Попова: участились случаи одновременного вирусного и бактериального заражения
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В интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» Попова с сожалением отметила, что у пациентов стали чаще диагностировать одновременное заражение вирусами и бактериями.
«И все пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями», — цитирует Попову ТАСС.
Другой темой интервью стала заболеваемость гриппом А. Попова спрогнозировала её снижение в России через три недели.