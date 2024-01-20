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NASA потеряло связь с марсианским вертолётом Ingenuity

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В NASA заявили, что специалисты американского агентства 18 января утратили связь с беспилотным вертолётом Ingenuity, который выполняет свою миссию на поверхности Марса.

Как сообщается в сообщении NASA, 18 января беспилотник совершил 72-й полёт на Марсе.

«Во время запланированного снижения связь между вертолётом и марсоходом прервалась раньше времени, до посадки», — отмечается в заявлении.

Согласно полученным данным, Ingenuity смог подняться на высоту 12 м.

В настоящее время специалисты анализируют ситуацию и изучают возможные шаги по восстановлению связи с марсианским вертолётом.

Ранее счётная палата США назвала нереалистичной задачу NASA совершить высадку на Луну в 2025 году.

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