Bloomberg: Apple может убрать функцию измерения кислорода в крови из умных часов
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, у производителя iPhone возник судебный спор с компанией Masimo из-за патента на технологию измерения уровня кислорода в крови — пульсоксиметрию.
Отмечается, что Apple запретили импортировать свои устройства с данной функцией, однако, пока рассматривается апелляция, продажи продолжаются.
Ранее сообщалось, что Tata Group планирует построить крупный завод iPhone на юге Индии.
Также стало известно, что в ряде провинций КНР сотрудникам запретили использовать технику Apple.