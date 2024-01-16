Bloomberg: Apple может убрать функцию измерения кислорода в крови из умных часов

Компания Apple может исключить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих последних моделей умных часов Series 9 и Ultra 2 из-за проблем с патентом.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, у производителя iPhone возник судебный спор с компанией Masimo из-за патента на технологию измерения уровня кислорода в крови — пульсоксиметрию.

Отмечается, что Apple запретили импортировать свои устройства с данной функцией, однако, пока рассматривается апелляция, продажи продолжаются.

Ранее сообщалось, что Tata Group планирует построить крупный завод iPhone на юге Индии.

Также стало известно, что в ряде провинций КНР сотрудникам запретили использовать технику Apple.