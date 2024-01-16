RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Apple может убрать функцию измерения кислорода в крови из умных часов

Короткая ссылка
Компания Apple может исключить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих последних моделей умных часов Series 9 и Ultra 2 из-за проблем с патентом.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, у производителя iPhone возник судебный спор с компанией Masimo из-за патента на технологию измерения уровня кислорода в крови — пульсоксиметрию.

Отмечается, что Apple запретили импортировать свои устройства с данной функцией, однако, пока рассматривается апелляция, продажи продолжаются.

Ранее сообщалось, что Tata Group планирует построить крупный завод iPhone на юге Индии.

Также стало известно, что в ряде провинций КНР сотрудникам запретили использовать технику Apple.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить