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Bloomberg: Tata Group планирует построить крупный завод iPhone на юге Индии

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Индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке смартфонов iPhone aмериканской компании Apple.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, завод будет построен в промышленном городе Хосур в штате Тамилнад.

Отмечается, что он должен начать работу через 12-18 месяцев.

В сентябре компания Apple представила iPhone 15.

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