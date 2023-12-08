Bloomberg: Tata Group планирует построить крупный завод iPhone на юге Индии
Индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке смартфонов iPhone aмериканской компании Apple.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, завод будет построен в промышленном городе Хосур в штате Тамилнад.
Отмечается, что он должен начать работу через 12-18 месяцев.
В сентябре компания Apple представила iPhone 15.
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