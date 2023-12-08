Bloomberg: Tata Group планирует построить крупный завод iPhone на юге Индии

Индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке смартфонов iPhone aмериканской компании Apple.

Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, завод будет построен в промышленном городе Хосур в штате Тамилнад. Отмечается, что он должен начать работу через 12-18 месяцев. В сентябре компания Apple представила iPhone 15.