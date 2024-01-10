Фальков: число учёных в возрасте до 30 лет впервые выросло в 2022 году

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в 2022 году впервые выросло число учёных моложе 30 лет, а в целом доля молодых специалистов с 2010 года увеличилась с 35,5 до 44,1%.

«Российская наука молодеет. Статистически молодым учёным у нас считался человек до 39 лет. И мы видим, что по этой когорте у нас, начиная с 2010 года, идёт существенный рост. За период с 2010 по 2022 год доля молодых учёных в возрасте до 39 лет увеличилась с 35,5 до 44,1%. При этом очень важно, что у нас наконец-то в 2022 году выросла численность молодых учёных и в возрасте до 30 лет», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Министр связал «омоложение» науки с системными мерами государства.

Как отметил Фальков, в течение нескольких лет последовательно велась популяризация научной деятельности. Также были разработаны меры для привлечения молодёжи в науку, создано много молодёжных лабораторий.

«Сильно «сыграла» в этом отношении программа, при которой ведущие учёные из-за рубежа и России приезжают в российские регионы, создают большие коллективы, руководят ими, и получат на это мегагрант — от 15 до 100 млн рублей в год», — добавил министр.

Ранее Валерий Фальков заявил, что в 2024 году на науку и высшее образование направят на 104 млрд рублей больше, чем в 2023-м.