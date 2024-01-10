Фальков рассказал подробности о новой концепции магистратуры

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что после реорганизации программы магистратуры будут разделены на три вида: на одних будут готовить специалистов, на вторых — учёных, на третьих — руководителей.

«Мы хотим серьёзно преобразовать магистратуру. Сегодня идёт речь о нескольких её видах. Первый вид — магистратура профессиональная, которую надо создавать с работодателем. По источникам финансирования такие магистерские программы должны софинансироваться одновременно государством и бизнесом. Задача такой магистратуры — углублённые профессиональные знания после того, как у тебя уже есть высшее образование», — сообщил Фальков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, второй вид магистратуры — исследовательская, когда заказчиком является государство.

Кроме того, есть идея управленческой магистратуры, куда смогут принимать студентов после получения любой специальности, поскольку руководителям предприятий или чиновникам необходимы управленческие навыки.

«Есть данные о том, что при наличии 489 государственных вузов, 451 реализует программу магистратуры. Но ведь мы понимаем, что ряд университетов, где учат магистров, не имеют никаких к тому предпосылок», — добавил Фальков.

Ранее Валерий Фальков заявил, что в 2024 году на науку и высшее образование направят на 104 млрд рублей больше, чем в 2023-м.