Bloomberg: литровая бутылка может содержать около 240 тысяч пластиковых частиц

В бутылке воды объёмом 1 л может в среднем содержаться около 240 тыс. пластиковых частиц.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Химики из Колумбийского университета на основе анализа бутылок воды из американских супермаркетов установили содержание в воде нанопластика.

