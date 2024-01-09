Bloomberg: литровая бутылка может содержать около 240 тысяч пластиковых частиц
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Химики из Колумбийского университета на основе анализа бутылок воды из американских супермаркетов установили содержание в воде нанопластика.
Ранее исследователь водных ресурсов из отдела рыболовства и океанов Канады Кристин Бостон заявила, что распространение золотых рыбок в Канаде ставит под угрозу флору и фауну региона, а также может привести к разрушению экосистем.