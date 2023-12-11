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Учёные из Канады заявили о риске уничтожения водоёмов из-за золотых рыбок

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Распространение золотых рыбок (carassius auratus, или карась китайский) в Канаде ставит под угрозу флору и фауну региона, а также может привести к разрушению экосистем.
Учёные из Канады заявили о риске уничтожения водоёмов из-за золотых рыбок
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила исследователь водных ресурсов из отдела рыболовства и океанов Канады Кристин Бостон, её слова приводит газета The New York Times.

По словам Бостон, этот вид рыб является чужеродным для региона Канады. Как рассказала исследователь, золотые рыбки поедают растения, которые служат местом обитания микроорганизмов. Кроме того, они способствуют распространению препятствующих существованию других видов водорослей.

Она добавила, что эти рыбы могут употреблять в пищу икру и беспозвоночных. 

Как отметил профессор экологии инвазий из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риччарди, эти рыбы опасны для остальных видов, поскольку их популяция подавляет обитающих в регионе рыб.

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