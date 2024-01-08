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В Astrobotic сообщили, что лунный модуль Peregrine теряет топливо

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Компания Astrobotic сообщила, что специалисты пытаются стабилизировать ситуацию с потерей топлива лунным модулем Peregrine.

«К сожалению, проблема в двигательной установке приводит к критической потере топлива», — говорится в заявлении.

В компании не исключили, что будет реализован альтернативный вариант миссии аппарата.

Ранее американская компания United Launch Alliance запустила во Флориде ракету-носитель Vulcan Centaur, которая должна доставить груз к Луне.

В ходе своего первого полёта ракета должна вывести на эллиптическую орбиту аппарат для посадки на Луну Peregrine. Ожидается, что аппарат высадится на Луне 23 февраля.

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