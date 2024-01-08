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Американская ULA запустила к Луне ракету Vulcan с модулем Peregrine

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Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила во Флориде ракету-носитель Vulcan Centaur, которая должна доставить груз к Луне.
Американская ULA запустила к Луне ракету Vulcan с модулем Peregrine
  • AP
  • © NASA

ULA вела прямую трансляцию.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 02:18 (10:18 мск). Как отмечается, этот полёт является первым испытательным полётом создаваемой с 2014 года ракеты-носителя.

В ходе своего первого полёта ракета должна вывести на эллиптическую орбиту аппарат для посадки на Луну Peregrine. Ожидается, что аппарат высадится на Луне 23 февраля.

Отмечается, что ракета направит на Луну инфракрасный и нейронный спектрометры, а также инструмент для измерения уровня радиации. 

Кроме того, в числе груза содержатся капсулы от ритуальной компании Celestis, которая предлагает услуги по отправке праха землян в космос.

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