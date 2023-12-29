«Роскосмос»: космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха
Полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле, передаёт РИА Новости.
По данным агентства, специалисты регулярно фиксируют устаревание конструкции станции и постоянно растущую необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту.
Ранее стало известно, что «Луна-27б» может отправиться на Северный полюс Луны или на её обратную сторону.
Также сообщалось, что программа перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года.