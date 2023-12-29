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«Роскосмос»: космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха

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Российские космонавты на борту МКС регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента.

Полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, специалисты регулярно фиксируют устаревание конструкции станции и постоянно растущую необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту.

Ранее стало известно, что «Луна-27б» может отправиться на Северный полюс Луны или на её обратную сторону.

Также сообщалось, что программа перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года.

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