RT в Telegram
Подпишись

«Роскосмос» создаёт экспериментальные аппараты высокодетальной разведки

Короткая ссылка
«Роскосмос» в ближайшие три года запустит три экспериментальных разведывательных спутника, один будет радиолокационным, другие два — оптические, рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов в интервью «Россия 24».

«Активно ведём работу над созданием трёх экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки», — сказал он.

Корпорация надеется запустить их в 2025—2026 годах, отметил Борисов.

«Они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — цитирует его ТАСС.

Глава корпорации также отмечал, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить