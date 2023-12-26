«Роскосмос» создаёт экспериментальные аппараты высокодетальной разведки
«Активно ведём работу над созданием трёх экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки», — сказал он.
Корпорация надеется запустить их в 2025—2026 годах, отметил Борисов.
«Они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — цитирует его ТАСС.
Глава корпорации также отмечал, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.