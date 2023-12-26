«Роскосмос» создаёт экспериментальные аппараты высокодетальной разведки

«Роскосмос» в ближайшие три года запустит три экспериментальных разведывательных спутника, один будет радиолокационным, другие два — оптические, рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов в интервью «Россия 24».

«Активно ведём работу над созданием трёх экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки», — сказал он. Корпорация надеется запустить их в 2025—2026 годах, отметил Борисов. «Они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — цитирует его ТАСС. Глава корпорации также отмечал, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.