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Борисов: конвейерное производство увеличит группировку спутников в 15 раз

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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.
Борисов: конвейерное производство увеличит группировку спутников в 15 раз
  • РИА Новости

Об этом он сказал на стратегической сессии под председательством российского премьера Михаила Мишустина.

«Внедрение конвейерного производства и привлечение частных компаний к созданию спутников позволят увеличить орбитальную группировку России в 15 раз к 2036 году», — отметил Борисов.

21 декабря ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник в интересах Министерства обороны России.

Также ранее в «Роскосмосе» сообщили, что орбита Международной космической станции была скорректирована, её подняли на 3,2 км.

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