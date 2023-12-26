«Роскосмос» планирует выйти на производство до 250 космических аппаратов в год
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Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Наша задача где-то к концу 2025-го — началу 2026 года создать производственную базу, основу для производства 250 аппаратов [в год] против 15-17, которые мы выпускаем сегодня», — цитирует Борисова ТАСС.
Глава корпорации также отмечал, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.