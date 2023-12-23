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«Роскосмос»: ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

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Первая лётная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный для проведения испытаний.
«Роскосмос»: ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российской госкорпорации «Роскосмос».

«Первая лётная «Ангара-А5» отправлена для лётно-конструкторских испытаний на Восточный», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что специалисты «Роскосмоса» завершили проверку работоспособности инфраструктуры технического комплекса. Подтверждена готовность систем стартового комплекса.

Ранее ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

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