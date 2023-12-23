«Роскосмос»: ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

Первая лётная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный для проведения испытаний.

Об этом сообщили в российской госкорпорации «Роскосмос».

«Первая лётная «Ангара-А5» отправлена для лётно-конструкторских испытаний на Восточный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты «Роскосмоса» завершили проверку работоспособности инфраструктуры технического комплекса. Подтверждена готовность систем стартового комплекса.

Ранее ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.