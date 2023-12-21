Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк со спутником Минобороны
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.
- © Минобороны РФ
Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Старт состоялся в 11:48 мск.
Пуск ракеты осуществили боевые расчёты космических войск ВКС России.
В ноябре запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на целевую орбиту в штатном режиме.
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