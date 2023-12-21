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Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк со спутником Минобороны

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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.
Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк со спутником Минобороны
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Старт состоялся в 11:48 мск.

Пуск ракеты осуществили боевые расчёты космических войск ВКС России.

В ноябре запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на целевую орбиту в штатном режиме. 

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