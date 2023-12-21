Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк со спутником Минобороны

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Старт состоялся в 11:48 мск.

Пуск ракеты осуществили боевые расчёты космических войск ВКС России.

В ноябре запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на целевую орбиту в штатном режиме.