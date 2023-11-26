Запущенный с Плесецка военный спутник России вывели на орбиту

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вывели на целевую орбиту, заявили в Минобороны России.

«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении ведомства.

Со спутником поддерживается связь, все бортовые системы работают в штатном режиме.

25 ноября в 23:58 боевые расчёты космических войск ВКС запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк в интересах военного ведомства.

Также в октябре с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России.