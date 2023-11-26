ВКС России запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк

ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк в интересах российского Минобороны.

«В 23:58... боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — заявили в военном ведомстве.

Также в октябре с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что ВС России на учениях отработали ответный массированный ядерный удар.

В Кремле впоследствии сообщили о состоявшихся практических пусках баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.