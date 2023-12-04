Исследовательское судно «Протей» вышло в экспедицию в бассейн Чёрного моря

Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что научно-исследовательское судно «Протей» отправилось в экспедицию впервые за 30 лет.

Судно покинуло порт Мурманска 30 августа 2022 года после окончания ремонтных работ и прошло 1,5 тыс. км до Керчи.

Теперь корабль «Протей» впервые за 30 лет вышел в экспедицию, которая будет проходить в северо-восточной части Чёрного моря, возле побережий Крыма и Кавказа, сообщает «Крым 24».

Исследования позволят учёным с максимальной эффективностью для рыбохозяйственной отрасли страны раскрыть ресурсный потенциал Азово-Черноморского бассейна, уточнили в НИИ.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» закончил дружественный визит в Таиланд, покинув порт главной военно-морской базы таиландских ВМС Саттахип 25 ноября.