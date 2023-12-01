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На Байконуре стартовала ракета с кораблём с Трофеем Игр Будущего на борту

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля находится Трофей турнира Игры Будущего, который вернётся на Землю в 2024 году.
На Байконуре стартовала ракета с кораблём с Трофеем Игр Будущего на борту
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Об этом сообщает ТАСС.

Через двое суток после старта «Прогресс» сблизится с Международной космической станцией (МКС).

Корабль доставит на станцию 2528 кг грузов, среди которых вода, еда, топливо, сжатый азот и различное оборудование.

Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол на Байконуре.

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