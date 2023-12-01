На Байконуре стартовала ракета с кораблём с Трофеем Игр Будущего на борту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля находится Трофей турнира Игры Будущего, который вернётся на Землю в 2024 году.

РИА Новости

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Об этом сообщает ТАСС. Через двое суток после старта «Прогресс» сблизится с Международной космической станцией (МКС). Корабль доставит на станцию 2528 кг грузов, среди которых вода, еда, топливо, сжатый азот и различное оборудование. Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол на Байконуре.