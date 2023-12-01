На Байконуре стартовала ракета с кораблём с Трофеем Игр Будущего на борту
- РИА Новости
- © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Об этом сообщает ТАСС.
Через двое суток после старта «Прогресс» сблизится с Международной космической станцией (МКС).
Корабль доставит на станцию 2528 кг грузов, среди которых вода, еда, топливо, сжатый азот и различное оборудование.
Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол на Байконуре.