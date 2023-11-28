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Ракету с кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол на Байконуре

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Ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол на Байконуре, сообщили в «Роскосмосе».
Ракету с кораблём «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол на Байконуре
  • © Роскосмос

«Союз» с «Прогрессом МС-25» на старте Байконура! После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты «Роскосмоса» продолжили готовить её к пуску», — говорится в сообщении госкорпорации.

Запуск назначен на 1 декабря в 12:22 по мск.

Ранее сообщалось, что российский корабль «Прогресс МС-24» увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором.

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