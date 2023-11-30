Учёный Митрофанов поделился воспоминаниями об академике Марове

Заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии ИКИ РАН доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов рассказал об академике Михаиле Марове.

В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что 6 октября в институте Вернадского прошла специальная сессия учёного совета, где Маров выступил с докладом.

«Фактически он не говорил о том, что он сделал за свою научную карьеру, а говорил о том, что он конкретно сейчас делает. И вот его теория образования Солнечной системы была совершенно новой идеей. И это очень сильное впечатление произвело», — отметил Митрофанов.

По его словам, смерть Марова — серьёзная утрата.

«Мы потеряли его опыт, мы потеряли возможность общаться с ним на различных заседаниях, на совете РАН по космосу, где он всегда выступал очень конкретно и с чёткими формулировками тех задач, которые мы сейчас должны решать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что скончался академик Маров, стоявший у истоков программ по изучению Луны в СССР.