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Скончался академик Маров, стоявший у истоков программ по изучению Луны в СССР

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Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный сообщил о смерти академика Михаила Марова, который стоял у истоков программы СССР по изучению Луны и планет Солнечной системы.
Скончался академик Маров, стоявший у истоков программ по изучению Луны в СССР
  • РИА Новости

«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — сказал Зелёный РИА Новости.

По словам собеседника агентства, академик болел, но хорошо справлялся с полуторачасовыми докладами и «успел попрощаться», отметив юбилей.

В сентябре 2022 года умер лётчик-космонавт СССР Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Ему было 80 лет.

Поляков является обладателем мирового рекорда самого длительного космического полёта — 437 суток.

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