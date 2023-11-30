Скончался академик Маров, стоявший у истоков программ по изучению Луны в СССР
- РИА Новости
«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — сказал Зелёный РИА Новости.
По словам собеседника агентства, академик болел, но хорошо справлялся с полуторачасовыми докладами и «успел попрощаться», отметив юбилей.
В сентябре 2022 года умер лётчик-космонавт СССР Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Ему было 80 лет.
Поляков является обладателем мирового рекорда самого длительного космического полёта — 437 суток.