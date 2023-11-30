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Академик РАН Балега назвал смерть Михаила Марова потерей для науки

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Академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Балега выразил соболезнования в связи со смертью академика Михаила Марова.
Академик РАН Балега назвал смерть Михаила Марова потерей для науки
  • Gettyimages.ru

«Михаил Яковлевич Маров — это живая легенда. Это человек, который знал всё по астрофизике, по космонавтике, по вопросам, связанным с исследованием ближнего и дальнего космоса. Он написал недавно потрясающую книгу, я её с удовольствием читаю, перечитываю по астрофизике в целом», — заявил Балега в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, академик сохранял потрясающий ясный ум и в 90 лет мог комментировать серьёзные научные темы.

«Поэтому это огромная потеря для наших всех космических дел, то, что связано с работами научной программы Роскосмоса. Но естественно же это потеря и для всей нашей науки большой российской», — добавил Балега.

Ранее сообщалось, что скончался академик Маров, стоявший у истоков программ по изучению Луны в СССР.

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