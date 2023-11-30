RT в Telegram
Подпишись

На Конгрессе молодых учёных обсудили вопросы этической экспертизы в генетике

Короткая ссылка
В рамках Конгресса молодых учёных состоялось заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, члена президиума Российской ассоциации содействия науке Марии Воронцовой и заместителя начальника Управления президента по научно-образовательной политике Елены Нечаевой.
На Конгрессе молодых учёных обсудили вопросы этической экспертизы в генетике
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

«Главная задача профессионального сообщества и нашей рабочей группы состоит в том, чтобы выработать консенсусные «мягкие» нормы, актуальные для нашего профессионального сообщества с учетом его интеграции в мировое исследовательское сообщество», — заявил Фальков.

По его словам, важно, чтобы эти нормы соответствовали наборам правил поведения, закреплённых в международных актах и в национальной правовой системе.

Со своей стороны, Нечаева отметила, что по указу главы государства разработана единая федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий, она реализуется с 2019 года. В рамках программы работают группы, которые занимаются различными вопросами.

Рабочая группа по нормативному правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий рассматривает связь этики и права, обсуждает этическую оценку и экспертизу, развивает образовательное и просветительское направление с привлечением научного сообщества.

В заседании также приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, председатель Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки Владимир Филиппов, а также представители российских органов власти и ведущих университетов.

Ранее сообщалось, что на Конгрессе молодых учёных заявили о планах создания в России общедоступной блокчейн-сети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить