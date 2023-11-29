На Конгрессе молодых учёных обсудили создание сети кампусов

В рамках Конгресса молодых учёных состоялась панельная дискуссия по созданию сети современных кампусов. В обсуждении приняли участие региональные команды и представители органов госвласти.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобрнауки России.

«Современные кампусы — это 17 технологически сложных проектов, каждый из которых уникален с точки зрения основополагающих смыслов и с точки зрения реализации проектно-строительных этапов. При этом «готовой инструкции» по созданию такого масштабного проекта у нас нет. Вместе с регионами на еженедельной основе мы проводим встречи и решаем задачи, которые до нас никто не решал», — заявил замминистра науки и высшего образования Айрат Гатиятов.

По его словам, именно кампусы станут основой качественной образовательной среды, которая впоследствии станет привлекать студентов из других стран и регионов.

Со своей стороны, модератор встречи, помощник зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт рассказал, что одной из главных задач в рамках мегапроектов является обеспечение их необходимыми кадрами, и решить её помогают региональные университеты и научные организации, линии производства и заводы.

Конгресс молодых учёных проходит с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус».

Ранее сообщалось, что на Конгрессе молодых учёных заявили о планах создания в России общедоступной блокчейн-сети.